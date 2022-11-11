11 Ноября 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре семьям мобилизованных и военных будут компенсировать 50% оплаты за ЖКХ

В Югре постановлением правительства введена новая мера социальной поддержки для семей военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной думы.

Новая мера поддержки - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%. Она будет предоставляться в заявительном порядке, период выплат – с 1 октября. Финансирование составит более 21 миллиона рублей.

Кроме этого, члены правительства утвердили план первоочередных мер по обеспечению работы экономики автономного округа в условиях частичной мобилизации. Меры, предусмотренные планом, направлены на поддержку субъектов экономической деятельности автономного округа в случае призыва граждан и сотрудников организаций по мобилизации или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации.

Теги: компенсация, ЖКХ, мобилизация, финансирование



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