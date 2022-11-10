10 Ноября 2022
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Экономика Москва
Фото: Накануне.RU

В Шереметьево предложили авиакомпаниям разобраться с пассажирами со сверхнормативной ручной кладью

В аэропорту Шереметьево базовым авиакомпаниям предложили не пускать на борт пассажиров с ручной кладью, превышающей по весу норматив. В обслуживающей аэропорт компании "Шереметьево Хэндлинг" считают, что переоформление личных вещей в багаж приводит к задержке рейсов.

В "Шереметьево Хэндлинг" ссылаются на письмо Росавиации: ведомство еще летом напомнило аэропортам, что нужно повторно досматривать ручную кладь, которая не прошла по нормативам перед посадкой, и пассажир несет ее сдавать в багаж.

По данным компании, на процедуры досмотра и переоформления ручной клади в багаж уходит от 20 минут и не менее 55 минут.

В аэропорту предлагают два выхода: либо не придираться к пассажирам и разрешать им проносить кладь тяжелее норматива, либо отправлять ее следующим рейсом, пишет "Коммерсант".

Теги: шереметьево, багаж, ручная кладь, перегруз, превышение, авиакомпании, задержка рейса



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