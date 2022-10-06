06 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Губернаторы компенсируют нехватку обмундирования и припасов в армии

Главы российских регионов, согласно указу президента РФ о мобилизации от 21 сентября, назначены ответственными за ее проведение.

Хотя военные комиссариаты подчиняются Министерству обороны, а не региональным властям, последним пришлось компенсировать нехватку необходимого обмундирования, предметов первой необходимости для мобилизованных и учебных центров военного ведомства.

Так, курский губернатор Роман Старовойт раскритиковал их состояние: "Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки и т. д. и т. п. ".

5 октября он посетил учебный комплекс во Владимирской области, где проходят подготовку куряне, отметив, что "было много бытовых вопросов". "В самые короткие сроки выделим дополнительные материальные средства для улучшения условий быта", – заявил Старовойт. Кроме того, он передал комплекты от администрации региона: "От одежды до элементов снаряжения, туристических ковриков и фонарей", сообщают "Ведомости".

Теги: армия, губернаторы, мобилизация



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