Время уговоров закончено. Со снимающими работу ПВО в Севастополе "будут разбираться спецслужбы"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел заседание оперативного штаба на котором был принят ряд решений, касающихся видеосъемок работы систем ПВО, передает корреспондент Накануне.RU.

"Все, что касается видеосвидетельств. Неоднократно я обращался, представители Минобороны, спецслужбы, что этого делать не нужно. Тем не менее, это продолжается. Поэтому по отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать систему обороны города, будут заниматься спецслужбы. Время уговоров закончено. Те, кто до сих пор не понял, с ними будет проводиться уже специальная работа", - сообщил губернатор.

Он также проинформировал, что все ранее доступные для гражданских лиц трансляций с камер видеонаблюдения в Севастополе будут закрыты.