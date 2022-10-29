Спикер Госдумы РФ заявил, что США должны компенсировать миру издержки от последствий COVID-19

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил США в создании коронавируса и заявил, что Америка должна компенсировать мировым странам издержки от последствий пандемии коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ученые разных стран нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19. Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус. От COVID-19 умерло более 6,5 млн человек. ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса. США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии", - сообщил он в своем telegram-канале.

Володин сообщил, что по итогам проведенного им опроса 95% подписчиков считают, что коронавирус создан искусственно.