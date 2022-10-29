В Тюменской области водитель устроил гонку с ГИБДД и врезался в парковку

Водитель автомобиля ВАЗ2112 на автодороге Тюмень-Нижняя Тавда проигнорировал требования ГАИ остановиться и попытался скрыться, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

"Водитель создавал угрозу безопасности для других участников движения, а въехав в Нижнюю Тавду, устроил автопобоище на парковке, разбив три машины", - говорится в сообщении.

Когда 36-летнего "лихача" задержали, он успешно прошел освидетельствование на алкотестере, но отказался проходить освидетельствование на употребление наркотиков в лечебном учреждении.

Сообщается, что мужчина ранее уже подвергался административной и уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Теперь будет заведено новое уголовное дело по ст.264.1 за повторную езду под воздействием алкоголя или наркотиков.