26 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На празднование 300-летия Екатеринбурга потратят миллиард

В администрации Екатеринбурга назвали сумму, которую планируется потратить на организацию празднования 300-летия города и международного фестиваля университетского спорта. Цифру на сегодняшнем брифинге в мэрии озвучил заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков.

"Я бы сказал так, что объем инвестиций понятен – это около миллиарда рублей. Объем культурных и праздничных мероприятий пока обсуждается на уровне администрации города. Хотел бы сказать, что эта программа у нас пятилетняя, часть ее уже реализована. Это "Эрмитаж-Урал", Театр кукол, строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму, строительство дорог, ремонты наших учреждений", - рассказал Корюков.

Напомнил он и о трамвайных линиях в Академический и Солнечный, а также проекте наземного метро.

"Подготовка к 300-летию и играм университетских команд идет в полном объеме. Все сроки выдерживаются. Ни одного объекта мы не потеряли", - отметил чиновник.

Напомним, что Екатеринбург отпразднует 300-летие в августе 2023 года. В этом же месяце в городе пройдет международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

Ранее сообщалось, что стоимость разработки сайта к 300-летию столицы Урала снизилась с 800 до 90 тысяч рублей.

Теги: Екатеринбург, 300-летие, бюджет



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