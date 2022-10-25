"Дни Эрмитажа" в Екатеринбурге будут посвящены 300-летию города

300-летие Екатеринбурга станет темой проведения акции "Дни Эрмитажа", которые пройдут в уральской столице с 26 по 30 октября. Об этом во время пресс-конференции рассказал гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По его словам, в культурно-просветительском центре "Эрмитаж-Урал", помимо уже запланированных универсальных выставок, будут представлены две основные: посвященная Екатерине Великой и Петру I, а также выставка, посвященная Санкт-Петербургу. Первую можно посетить с ноября 2023 по март 2024. Вторую - с апреля по июль 2023 года.

"Год юбилейный не ограничивается только праздниками и событиями дня города. Это должно быть погружение в историю города, его атмосферу, и центр "Эрмитаж Урал" нам эту атмосферу предоставил", - добавила замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.