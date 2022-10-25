25 Октября 2022
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени открыли социальную гостиную для семей мобилизованных

В Тюмени открыли социальную гостиную для семей мобилизованных. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре правительства региона.

Такие пространства появятся во всех муниципалитетах Тюменской области. В инфоцентре разъяснили формат работы таких гостиных.

Каждую семью, обратившуюся в гостиную, встречает универсальный специалист, как правило, педагог и психолог. При общении специалист выявляют проблемы, потребности, ожидания семей. Также в центр приглашают необходимых специалистов (по кредитам, налогам, дополнительному образованию и другие).

Кроме того, назначается ответственный за работу с семьей.

Как отметила руководитель регионального центра "Семья" Елена Перминова, в социальных гостиных создана доверительная атмосфера.

"Мы предложили новый вариант пространства с неформальной, дружественной атмосферой. Специалисты могут решать проблемы вместе с семьей, договариваясь. Мы с людьми как сопровождающие, тьюторы ведем работу совместно", - сообщила она.

Представители муниципальных образований региона уже прошли обучение по формированию команд специалистов в социальных гостиных во время семинара-практикума.

Напомним, в регионе был запущен комплекс мер социальной помощи. Всех школьников с первого по 11-й классы из семей военнослужащих обеспечат бесплатными горячими завтраками и обедами. Студентам техникумов, колледжей и вузов также предоставят бесплатные горячие обеды. Семьи воинов-сибиряков будут освобождены от оплаты услуг детских садов. В школах создадут дополнительные бесплатные группы продленного дня для учеников с первого по шестой классы. Дети военнослужащих смогут бесплатно заниматься в кружках и секциях в учреждениях дополнительного образования. Аналогичную меру поддержки введут на муниципальном уровне.

При необходимости военнослужащие и их семьи смогут рассчитывать на реабилитационную медицинскую помощь по полису обязательного медстрахования вне очереди. Супруги военнослужащих и их дети трудоспособного возраста получат возможность пройти дополнительное профессиональное обучение.

Теги: социальная гостиная, мобилизованные, помощь



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