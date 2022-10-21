В Белгородской области женщина пострадала при попадании снаряда в промпредприятие

В Белгородской области на промышленном предприятии произошел пожар. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу. Все оперативные службы находятся на месте. Более подробная информация будет позже", - сообщил он.

По предварительным данным, площадь пожара на открытой площадке лакокрасочного предприятия после попадания снаряда составляет 1 тыс. кв. м.

Жилым домам ничего не угрожает.