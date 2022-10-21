21 Октября 2022
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области женщина пострадала при попадании снаряда в промпредприятие

В Белгородской области на промышленном предприятии произошел пожар. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По предварительным данным есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу. Все оперативные службы находятся на месте. Более подробная информация будет позже", - сообщил он.

Пожар в результате прямого попадания снаряда на промышленном предприятии Шебекинского городского округа(2022)|Фото: t.me/vvgladkov

По предварительным данным, площадь пожара на открытой площадке лакокрасочного предприятия после попадания снаряда составляет 1 тыс. кв. м.

Жилым домам ничего не угрожает.

Теги: снаряд, промпредприятие, пожар



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