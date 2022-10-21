В Белом Яре сгорела автозаправка: пострадала оператор

В поселке Белый Яр при перекачке сжиженного газа из подвижной цистерны в стационарную на площадке автозаправочной станции по ул. Таежная произошло возгорание газовоздушной смеси, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Следователи возбудили дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее тяжкий вред здоровью человека).

Инцидент произошел накануне, около 17.00. В результате происшествия оператор газозаправочной станции получила телесные повреждения в виде ожогов второй - третьей степени, с которыми госпитализирована.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, виновного в нарушении правил безопасности.