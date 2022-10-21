В Тобольском районе готовится к открытию SMART-амбулатория

В селе Байкалово Тобольского района готовится к открытию SMART-амбулатория сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Это структурное подразделения тобольской областной больницы №3, в котором будут оказывать первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению, с учетом пожеланий байкаловцев. Амбулатория установлена по госпрограмме "Модернизация первичного звена здравоохранения" взамен ветхого строения. Сейчас ее укомплектовывают оборудованием, инструментами и мебелью.

Площадь модульной конструкции составляет 350 кв.м. В амбулатории предусмотрены: палата дневного стационара, физиокабинет и лаборатория. Она оснащена электрокардиографом, автоматическим тонометром, пульсоксиметром, спирометром, автоматическим дефибриллятором, анализатором глюкозы и холестерина в крови, кислородным ингалятором, аппаратами последнего поколения для проведения физиопроцедур.

В учреждении начнут проводить телемедицинские консультации, электронную выписку льготных рецептов, оформлять электронные листы нетрудоспособности и записывать на прием к врачам поликлиники различного профиля.