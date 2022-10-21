Югорский сенатор Эдуард Исаков поддержал формирование именного батальона "Югра"

Югорский сенатор Эдуард Исаков поддержал формирование именного батальона "Югра". Об этом он сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее Исаков посетил Елань, где встретился с мобилизованными югорчанами. По словам сенатора, у него состоялся "серьезный диалог" с мобилизованными. За встречу было озвучено много вопросов и пожеланий.

"Одни вопросы - требуют решения на федеральном уровне, другие - на региональном и муниципальных уровнях. Считаю, что все вопросы важные. Требуют внимания и решений. Мужчины пошли защищать страну и российский народ, в тылу у них остались семьи и близкие, а также нерешенные проблемы. И мы обязаны на всех уровнях власти оказать им полную поддержку, где-то подстраховать, сделать так, чтобы они думали о своей подготовке, а не о проблемах, которые остались на гражданке. Один из вопросов касался такой меры поддержки семей мобилизованных, как возможность детям мобилизованных бесплатно посещать спортивные секции. У Югры уже есть опыт внедрения югорского сертификата, и я считаю, что нужно рассмотреть возможность его расширить. В ближайшее время с коллегами из правительства Югры поднятые вопросы на этой встрече я обсужу. Надо отдать должное командиру наших защитников – моему другу, ветерану спецназа, обладателю крапового берета, майору Дмитрию Аксенову. За две недели интенсивных занятий он сумел объединить вокруг себя совершенно разных людей в единый коллектив. В свою очередь, ребята вышли на меня с предложением сформировать из них именной батальон "Югра". Добровольцы сообщили мне, что целиком и полностью доверяют своему командиру Аксенову и готовы под его руководством выполнять любые поставленные боевые задачи", - заявил сенатор.

Также мобилизованные предложили провести окружной народный патриотический конкурс среди детей и взрослых на разработку шеврона их подразделения, чтобы каждый желающий мог принять участие в создании частички их униформы.

