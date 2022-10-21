21 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

LG может релоцировать российское производство в Казахстан или Узбекистан

Производитель бытовой техники LG Electronics может закрыть производство в Московской области и релоцировать его в Казахстан или Узбекистан, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке.

По его данным, LG сейчас ведет переговоры с узбекистанской компанией Artel, на ее заводах производится техника Samsung. Вероятно, перенос производства в Узбекистан станет приоритетным вариантом, поскольку в Казахстане у LG уже больше 20 лет нет производства. Еще один источник сообщил, топ-менеджмент российского подразделения уже релоцировали в Ташкент.

Теги: LG Electronics, релокация, производство, узбекистан



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