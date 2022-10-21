21 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России средняя пенсия опустится ниже 30% от средней зарплаты

Соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике в 2025 г. опустится ниже 30%. Это следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (единого Соцфонда) в 2023–25 гг.

Этот коэффициент все последние годы снижается: в 2017-м он составлял 35%, а по итогам 2022 г. будет равняться 31,4%, пишет РБК. В предстоящие годы принцип роста средних пенсий неработающих пенсионеров (у работающих пенсии не индексируются) быстрее инфляции будет соблюден, отмечает Счетная палата, однако этот рост средней пенсии будет отставать от динамики зарплат в экономике.

С 1 января 2023 г. пенсии неработающих пенсионеров будут повышены на 4,8%, с 1 января 2024-го – на 4,6%. Совокупный размер индексации в 2023-24 гг. "с учетом индексации, произведенной досрочно, с 1 июня 2022 г. на 10%, составил 20,58% <...>, что превышает прогнозируемую совокупную инфляцию – 18,58%", - указано в документе. Что касается средней зарплаты в экономике, Минэкономразвития прогнозирует рост этого показателя на 25% к 2025 г. (до 80 тыс. руб.) по сравнению с оценкой за 2022 г. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, отвечающей за социальную политику, перенаправили запрос в ПФР.

Согласно Конвенции Международной организации труда, пенсия должна компенсировать как минимум 40% от дохода, который утратил пенсионер, выйдя на пенсию. Снижение же этого показателя возникает и на фоне того, что в бюджете на 2023 г. заложено уменьшение в России на 1 млн количества пенсионеров. Информация об этом содержится в законопроекте "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг.", внесенном с Госдуму. В начале 2022 г. в России было 42,006 млн пенсионеров. Прогноз на начало 2023 г. – 41,591 млн, на начало 2024 г. – 40,723 млн. Отдельно говорится, что пенсионеров в 2023 г. в России станет меньше на 867,9 тыс.

Напомним, еще в марте 2022 г. стало известно, что количество пенсионеров, состоящих на учёте в ПФР, за 2021 г. сократилось на 970 тыс. С начала пандемии показатель сокращался быстрее прогнозов. Это привело к экономии бюджета, но она перекрывалась расходами на поддержку уязвимых слоев населения. По состоянию на 1 января 2022 г., количество пенсионеров на учете в ПФР составило чуть более 42 млн, снизившись примерно на 970 тыс. (2,3%) по сравнению с показателем на 1 января 2021 г.

Теги: Зарплата, пенсия, сокразение



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