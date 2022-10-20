Срок до 15 декабря. Путин поручил нарастить темпы строительства Восточного полигона

Глава РФ Владимир Путин поручил предоставить до 15 декабря отчет об увеличении темпов строительства объектов ж/д инфраструктуры Восточного полигона. Ответственными поставлены ОАО "РЖД" и АО "Бамтоннельстрой-Мост" Руслана Байсарова, которые совместно с правительство должны рассмотреть вопрос о наращивании темпов, даже если придется обратиться к механизму концессии и привлечь внебюджетное финансирование

Напомним, что еще в начале лета у сенаторов и регионов возникли сомнения на счет роста пропускной способности Восточного полигона РЖД. Причем вопросы есть со всех сторон: у регионов, производителей подвижного состава, энергетиков, угольных компаний и т.д. Свою лепту вносит и санкционное давление, и отсутствие импортозамещения.

Задача на 2023 год амбициозная – уже 173 млн тонн и более 80 объектов к сдаче, а также 35 объектов энергетики.