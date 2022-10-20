Бывший завод Renault может начать выпуск "Москвичей" уже в этом декабре – Собянин

Бывший завод Renault в Москве, получивший после перехода в госсобственность название "Москвич", планирует начать выпуск автомобилей уже в декабре 2022 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме "Сделано в России".

Мэр хочет, чтобы Москва стала центром электромобилестроения. По мнению Собянина, все компетенции для этого имеются.

Ранее правительство Москвы и "КамАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта.

Впрочем, уровень собственных разработок при производстве на "Москвиче" пока не известен. Ранее появлялись слухи, что "КамАЗ" договаривается с китайским автоконцерном JAC о локализации компактного электрокара. При этом власти Москвы, якобы, прорабатывают сотрудничество с другим автопроизводителем КНР, название которого не раскрывается.