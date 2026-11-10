WSJ: У США и Китая разногласия по поводу трехсторонней встречи с Путиным

США и Китай не могут согласовать формат трехсторонней встречи лидеров трех стран: Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, намеченной на ноябрь в Шэньчжэне. По данным WSJ, Пекин настаивает на жестком сценарии с зачитыванием готовых заявлений, в то время как администрация Трампа выступает за свободный обмен мнениями.

Китай готов к обсуждению вопросов Украины в рамках трехстороннего формата только при наличии заранее согласованной повестки и результата; в противном случае Пекин предпочитает двусторонние встречи. Еще одним камнем преткновения является контроль над ядерными вооружениями: США настаивают на участии КНР в новых соглашениях, однако Китай опасается закрепления статуса-кво при своем отставании от США и России по количеству арсеналов.

Высокопоставленный представитель Белого дома сказал, что в США воспринимают позицию Пекина как неготовность к живому диалогу, раз там требуют четко известного и проработанного сценария.

По мнению экспертов, позиция Си Цзиньпина продиктована желанием получить "имиджевые преимущества" от встречи без риска непредсказуемого диалога, что важно перед кадровыми перестановками в Компартии Китая в 2027 году.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что заинтересованность в трехсторонней встрече лидеров есть, но для проведения переговоров необходимо найти консенсус по повестке.