20 Октября 2022
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Фото: www1.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=29924565

К концу века Китай может потерять 400 млн человек - прогноз

Население Китая к концу XXI века практически неизбежно снизится минимум до 1 млрд человек. Такой результат дает один из мощнейших суперкомпьютеров в мире – "Млечный путь", расположенной в Гуанчжоу. Об этом рассказал директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.
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По его словам, построенная модель является "цифровым двойником планеты" и представляет собой искусственное общество. В нее был заложен широкий спектр статистических данных ООН и Всемирного банка. Процесс вычисления структуры искусственного общества заключался в подборе корректных функций распределения вероятностей для различных свойств агентов модели (пол, возраст, страна проживания, доход и т.д.) для последующего назначения носителям этих свойств таким образом, чтобы демографические структуры созданного цифрового двойника совпадали со структурами реального социума.

В результате расчета получилось, что население планеты оставит 11,7 млрд человек. В Индии будет жить почти 1,4 млрд, а вот население Китая снизится до 1 мдрд. На третьем месте будет Нигерия с почти 900 млн. В топ-15 также вошли многие страны Африки и Азии.

Но возможны и другие расчетные модели в зависимости от гипотез, которые закладываются в модель. Например, в Китае предполагают, что возможен процесс деурбанизации за счет активного внедрения цифровых технологий и возможности выполнения множества видов работ дистанционно. Многие жители будут жить в маленьких городах, а роль мегаполисов перестанет быть значительной. Репродуктивное поведение может измениться в сторону увеличения рождаемости. В этом случае Китай тоже будет убывать, но медленнее, а позже почти восстановит численность своего населения.

Отметим, что, по среднему прогнозу ООН, население Китая к концу века и вовсе сократится до 770 млн. Оно начнет убывать уже с этого года, все ускоряясь, достигнув в середине века убыли 12 млн в год. Это связано с катастрофически низкой рождаемостью китайцев. Сейчас она едва превышает одного ребенка на женщину за всю жизнь, и предполагается, что она будет медленно расти до 1,5.

Что касается России, то она сократится до 120 млн человек. Данные всех других центров также показывают снижение численности населения. Правда, здесь коррективы может внести прирастание территориями и населением. Еще большей опасностью является не просто снижение численности населения на 20%, а сильное ухудшение возрастной структуры - будет очень много стариков и очень мало молодежи, что может подорвать морально-волевое состояние страны.

Теги: Китай, население, прогноз



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