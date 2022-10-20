Кадыров рассказал об участии своих несовершеннолетних детей в СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что его дети Ахмат, Эли и Адам посетили линию соприкосновения в зоне специальной военной операции, где идут ожесточённые бои с украинскими националистами.

"Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело. Вместе с командиром специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замидом Чалаевым, Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам. Также, пользуясь случаем, они обратились к находящимся на той стороне чеченоговорящим шайтанам с предложением выйти на передовую и доказать свою приверженность европейским ценностям в бою", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ахмат, Эли и Адам несколько дней в составе делегации из Чечни ведут активные поиски членов ичкерийских батальонов, попутно посещая места дислокации и передовые позиции чеченских силовиков.

"Однако, судя по всему, ожиданиям не суждено сбыться. Внуки Ахмата-Хаджи пробыли на своих позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку нацистов", - пишет Кадыров.

Напомним, об том, что трое его 14-16-летних детей вскоре отправятся в зону специальной военной операции, Кадыров сообщил в начале октября. Пришло время, считает глава Чечни, его детям показать себя в реальном бою, и это их стремление Кадыров "только приветствует".