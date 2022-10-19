19 Октября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Судебные приставы взыскали с нытвенского металлургического завода крупный долг за услуги связи

Более 1 млн 600 тысяч рублей задолжало металлургическое предприятие "Нытва" российскому провайдеру цифровых услуг и сервисов "Ростелеком".

Как сообщили Накануне.RU в региональном УФССП предприятие просрочило на месяц оплату по заключенному договору.

"В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих должнику транспортных средств. После применения мер принудительного исполнения "Нытва" перечислило всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением", - говорится в сообщении.

Теги: металлургический завод, Нытва, договор



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