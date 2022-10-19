Судебные приставы взыскали с нытвенского металлургического завода крупный долг за услуги связи

Более 1 млн 600 тысяч рублей задолжало металлургическое предприятие "Нытва" российскому провайдеру цифровых услуг и сервисов "Ростелеком".

Как сообщили Накануне.RU в региональном УФССП предприятие просрочило на месяц оплату по заключенному договору.



"В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих должнику транспортных средств. После применения мер принудительного исполнения "Нытва" перечислило всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением", - говорится в сообщении.