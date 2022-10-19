19 Октября 2022
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Тюменские врачи провели операции жителям Краснодона

Сегодня домой из Тюмени отправятся жители Краснодона и Краснодонского района. Они проходили лечение в областной клинической больнице № 1, передает корреспондент Накануне.RU.

Четырем пациентам провели операции на глазах, двум – на сердце.

Как сообщил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, лечиться в родном Краснодоне они не смогли, из-за отсутствия необходимого оснащения в больницах. У врачей не было возможности оказать пациентам помощь на месте. Потому было принято решение отправить их в Тюмень.

"Все краснодонцы чувствуют себя хорошо. Они прошли реабилитацию в санатории "Градостроитель" и готовы к выписке", - сообщил губернатор.

Как отметил житель небольшого шахтерского городка Суходольска Николай Ярыгин, в 74-76-х годах прошлого века он проходил в Тюмени военную службу.

"Много городов повидал и в России, и на Украине, но таких прекрасных городов не встречал. В Луганске нам не смогли помочь, здесь нас приняли в бесподобном месте. Люди очень добрые. Спасибо России. Я – русский до мозга костей", - заявил он.

Жительница Краснодона Любовь Корзун сообщила, что в родном краю врачей не осталось.

"Кто уехал, кто на войне. У нас не взялись делать операцию. Такой клиники, как ОКБ№1, я не видела никогда. Здесь хорошо встретили, сделали операцию, затем я прошла курс реабилитации в Градостроителе", - сказала она.

Теги: Краснодон, операция, врачи



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