"Не считаю нужным заниматься наплевательством и шапкозакидательством" Пригожин ответил на вопрос об взаимоотношениях русских и украинцев

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал вопрос редакции издания CT NEWS. Журналисты отметили, что украинские военные в фильме «Лучшие в аду» не выглядят «отморозками», какими их показывают на федеральных каналах.

«Правда ли, что происходящее на Украине больше похоже на гражданскую войну?», — поинтересовался представитель издания.

Отвечая на вопрос журналиста, Пригожин назвал главное правило в бою: нельзя недооценивать противника.

«Все мы иногда отморозки. Что касается противника, откройте книгу любого известного военачальника или военного философа – у всех есть главное правило: относись к противнику с уважением, недооценивай свои силы и переоценивай противника. Это один из залогов успеха. Поэтому не считаю нужным заниматься наплевательством и шапкозакидательством», — сказал он, слова которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен напомнил, что воюющие украинцы – тоже славяне, просто «выбрали не ту сторону». Он добавил, что когда-нибудь между русскими и украинцами наступит мир, и они уже вместе пойдут в бой против новой опасности.