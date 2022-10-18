18 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Аркадий Чернецкий снова предложил создать Большой Екатеринбург

Бывший глава уральской столицы Аркадий Чернецкий снова упомянул о необходимости создания единого муниципального образования "Большой Екатеринбург ", который бы объединил столицу Урала, Березовский, Сысерть, Арамиль, Верхнюю Пышму и Среднеуральск. Это, по словам экс-градоначальника, позволило бы стать Екатеринбургу третьим по мощи городом в России.

"Это те территории, которые сегодня практически срослись и имеют единые рынки жилья, рынки услуг, рынки предоставления возможности для работы. И не случайно постоянно нарастающий транспортный поток говорит о том, что мы вступили в эпоху, когда города срослись настолько, что людям, которые живут на Эльмаше доехать до Пышмы гораздо проще, чем до Химмаша. Но в одном случае это междугородняя поездка, а в другом внутригородская со всеми вытекающими отсюда последствиями.  Мы уже дошли до того, что запустили между городами сугубо внутригородской транспорт - трамвай.

Чернецкий отметил, что многие вопросы города и межгородских пространств было бы решать гораздо проще с экономической точки зрения при создании единого муниципалитета. 

"Поэтому, когда я говорю, что нам нужно ядро агломерации формализовать, мне говорят - вы хотите сделать все единым муниципальным образованием. Да, это был бы идеальный вариант. Тогда никаких вопросов возникать не должно. Сегодняшнее законодательство позволяет это сделать, а новый проект, который находится сейчас на рассмотрении в госдуме, буквально подталкивает к подобным решениям", - отметил экс-мэр.

Он также добавил, что в качестве альтернативы можно было бы формализовать отношения между городами вокруг Екатеринбурга, а вместо единого бюджета сделать единую программу с целевым финансированием.

"Мы с вами стоим на пороге организационных решений. Мы иногда очень любим быстрое решение принимать, иногда очень не любим принимать решения, которые, как нам кажется, могут иметь негативное толкование. В 2003 году, когда проект "Большой Екатеринбург" был сформирован, его не могли реализовать по политическим мотивам, в 2010, когда к нему вернулись, его не могли реализовать, потому что кому-то что-то не понравилось. Уже совершенно очевидно мы живём в едином городе. Мы могли бы с точки зрения качества управления, стоимости управления, сформировать муниципальное образование, которое по своему масштабу однозначно займет третье место в стране и в связи с этим может претендовать на соответствующие отношение федеральной власти. Надо только палец о палец ударить и пройти через эти организационные моменты, и получить нормальное муниципальное образование большой город Екатеринбург. Как его назвать, это уже 22-е дело", - заключил Чернецкий.

Теги: аркадий чернецкий, агломерация, большой екатеринбург



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