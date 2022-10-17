Экспорт сырой нефти будет расти, несмотря на санкции – Минэкономразвития РФ

В Минэкономразвития считают, что экспорт сырой нефти на протяжении ближайших трех лет будет увеличиваться, несмотря на санкции, процесс переориентации на азиатские рынки и введение так называемого "потолка цен". Последнее обстоятельство, как ожидается, прервет торговлю нефтью с Европой и, возможно, рядом других "недружественных" государств.

"В нашем прогнозе анонсируется существенное сокращение экспорта нефтепродуктов, экспорт сырой нефти – более простого продукта с более простой логистикой – является более устойчивым. Сырая нефть продолжает пользоваться спросом, и это сбалансированный прогноз", - заявил глава Минэка Максим Решетников, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.