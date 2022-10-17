17 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Госдумы России

Бюджет РФ на 2023 год очень тяжелый, не сомневаюсь, что его придется пересматривать – ректор РАНХиГС

Бюджет страны, представленный Минфином России на 2023 год, "очень тяжелый", считает ректор РАНХиГС Владимир Мау. Он добавил, что не сомневается – документ "придется пересматривать".

При этом Мау назвал бюджет "очень хорошим для тех условий, в которых он составлен".

Ряд прогнозов РАНХиГС расходится с тем, что напрогнозировали в Минэкономразвития и что заложили в Минфине.

Так, "курс доллара может быть более высоким по отношению рублю". "И инфляция может быть выше. У нашей страны вообще есть давняя ежегодная традиция занижения инфляции в прогнозах", - прокомментировал Мау, выступая на заседании комитета ГД по бюджету и налогам.

"Спад ВВП может быть более глубоким, особенно если глобальная рецессия реализуется", - добавляет экономист.

Также Мау призвал переосмыслить понятие "импортозамещение": "Представление об импортозамещении, каким мы его понимали на протяжении десяти последних лет, было неправильным".

Мау полагает, что некоторые пункты бюджета можно оценивать по-разному. Например, "можно говорить о снижении нефтегазовых доходов, а можно говорить об уходе от рентной зависимости".

Теги: бюджет, владимир мау, критика



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