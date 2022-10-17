17 Октября 2022
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Путин сообщил, когда завершится мобилизация

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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В военкоматах Екатеринбурга возобновились отправки мобилизованных

Начиная с сегодняшнего дня в военкоматах Екатеринбурга возобновились отправки тех, кто попал под частичную мобилизацию.

В понедельник автобусы с мобилизованными отправились из военных комиссариатов Ленинского и Орджоникидзевского районов уральской столицы. На этой неделе отправки продолжатся уже по всему городу. Следующая намечена на завтра, 18 октября.

Напомним, отправки мобилизованных уральцев были приостановлены в начале октября и в дальнейшем несколько раз переносились.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявляла, что в ходе мобилизации в Елани был допущен "большой перегруз". Из-за этого возникали "некоторые вопросы" по размещению мобилизованных.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что несколько ошибочно мобилизованных свердловчан отправили в Луганск. Скоро они должны вернуться обратно.

Теги: мобилизованные, отправка, Екатеринбург



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