14 Октября 2022
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени прошла акция в поддержку спецоперации "Мы вместе"

В Тюмени на Цветном бульваре прошла акция "Мы вместе!" в поддержку специальной военной операции и восстановления исторической справедливости - возращения территорий Новороссии. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре правительства региона.

Перед участниками акции выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что тысячи неравнодушных людей оказывают бойцам помощь. Так, неизвестный тюменец передал в региональный штаб ОНФ медикаменты на сумму 2 млн руб. Участие в обеспечении мобилизованных дополнительным обмундированием принимают и власти.

Мы вместе, акция в поддержку СВО(2022)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Мы вместе, акция в поддержку СВО(2022)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

"Уже несколько месяцев в зоне СВО сражаются именные тюменские подразделения. На этой неделе на полигоны для подготовки отправилось первое подразделение мобилизованных жителей области. Правительство делает все необходимое, чтобы поддержать наших парней - мы обеспечиваем дополнительным боевым, тактическим, инженерным и медицинским снаряжением и обмундированием", - сообщил губернатор.

Мы вместе, акция в поддержку СВО(2022)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Участие в мероприятии принял также мобилизованный житель области. Его имя в информационном центре не раскрыли.

"Я вглядываюсь в лица сослуживцев, которые стоят со мной в одном строю. Мы – обычные ребята. Всех нас, электриков, блогеров, художников, сантехников, объединила сегодня одна обязанность – Родину защищать. И когда пробил час, когда получили повестки, никто не стал скрываться и придумывать мнимые болезни. Каждый готов выполнять свои военные обязанности, свою боевую задачу, какой бы сложной она ни была", - обратился к участникам акции военный.

Теги: Мы вместе, Александр Моор, спецоперация



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