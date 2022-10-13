13 Октября 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: fast.vk.com/vstileeko

В Югре на эко-форуме "Одна планета – одно будущее" школьники показали свое видение сохранения природного наследия

В Ханты-Мансийске завершился форум "Одна планета – одно будущее". Он объединил молодых жителей различных регионов страны, которые своими проектами меняют экологическую ситуацию в России к лучшему через сохранение природного и культурного наследия тех мест, где они живут. Всего состоялось 34 мероприятия, по итогам которых авторы лучших проектов получили награды. Подробнее о форуме читайте в материале Накануне.RU.
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Организатор форума – Природнадзор Югры. Мероприятие объединило участников XIII Международной конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО "Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира" и XVI Окружного молодежного экологического форума "Сохраним цветущий мир Югры". Форум проходит с 2008 г. За это время участниками программных мероприятий стали более 1,9 тыс. представителей молодежи ассоциированных школ ЮНЕСКО из 29 стран, 21 субъекта России и 22 муниципальных образований автономного округа, а также 80 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Владимира, Тюмени, Сургута, Екатеринбурга.

В форуме 2022 г. поучаствовали 85 человек из 11 субъектов Российской Федерации, в том числе 14 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Цель его проведения – объединение усилий молодежи по сохранению природного и культурного наследия в рамках межрегионального и международного сотрудничества. Среди мероприятий – пленарная дискуссионная площадка, круглый стол, образовательные тематические треки, конкурсные мероприятия, творческие, культурно-досуговые, спортивные, экскурсионные программы. Экспертами выступили представители Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО МИД России, сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в Российской Федерации, высшей школы, экотренеры, медиатренеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ханты-Мансийска.

Фестиваль "Одна планета - одно будущее", Ханты-Мансийск(2022)|Фото: fast.vk.com/vstileeko

Фестиваль "Одна планета - одно будущее", Ханты-Мансийск(2022)|Фото: fast.vk.com/vstileeko

За три дня форума в Ханты-Мансийске состоялось 34 мероприятия. Их участники дискутировали, обменивались опытом по сохранению культурного и природного наследия стран и регионов, познакомились с национальными особенностями и достопримечательностями городов России, прошли по экскурсионным маршрутам столицы Югры, познакомились с заповедником "Самаровский Чугас", увидели и побывали на месте слияния великих сибирских рек Оби и Иртыша, посмотрели юбилейный гала-концерт Центра Искусств для одарённых детей Севера, представили на 17 экороликов, 20 лучших экологических практик

По итогам форума состоялось награждение лауреатов в различных номинациях. Лучшими проектами форума стали, в частности, "Биоразлагаемая посуда. Растительные материалы – альтернатива пластику", "Культивация перспективных сидератов в условиях города". Награждены также авторы лучших видеороликов по темам фестиваля, снятые во время его проведения, а также "Самые активные участники" по итогам участия в программных мероприятиях форума.

Исполнительный директор сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в Российской Федерации Наталья Ларионова, обсуждая с Накануне.RU итоги форума, сообщила, что мероприятия, которые проводит Природнадзор Югры, всегда проходят на самом высоком уровне: серьёзная и тщательно продуманная подготовка, внимание к деталям, бережное отношение к каждому участнику, сюрпризы, подарки. Проведение форума в Ханты-Мансийске – многолетняя традиция. Форум проводится в рамках международной акции "Спасти и сохранить".

"Только в этом регионе я видела такое всеохватное проведение этого мероприятия: о нем знают все – от детского сада до людей пенсионного возраста. Каждое предприятие старается принять в нём участие: субботники, маёвки, посадка деревьев, раздельный сбор отходов", - говорит Ларионова.

Говоря о проектах, отмеченных наградами, Ларионова отметила, что чаще всего это проекты, в которых виден вклад самого ребёнка в его реализацию. Высоко оценивается оригинальность исполнения и подача.

Фестиваль "Одна планета – одно будущее", Ханты-Мансийск(2022)|Фото: fast.vk.com/vstileeko

Фестиваль "Одна планета – одно будущее", Ханты-Мансийск(2022)|Фото: fast.vk.com/vstileeko

"Специалисты-экологи оценивают содержание, а я высоко ценю пользу, которую проект приносит людям", - говорит Ларионова.

Например, проект "ЭКОЛОГиЯ" (авторы – школьное объединение "ИКО" МБОУ СОШ № 5, Пыть- Ях) – о том, что в заботе о природе нет национальности, возраста, вероисповедания, он объединяет культуру, образование и экологию, направлен на формирование знаний о раздельном сборе отходов, понимании для чего это делается. Ребята, рассказывает Ларионова, провели межэтнический фестиваль, организовали игры, познакомили с пунктами сбора крышек, батареек, ПЭТ бутылок, ламп. Кружки, футболки как сувениры на мероприятиях были с рисунками QR-кодов, которые вели к пунктам сбора отходов. Экопостеры будут размещены на контейнерах.

Кроме того, она отметила работу МБОУ "Талинская СОШ", школьного лесничества "Родник" на тему: "Проблема загрязнения лесов мусором и способы её решения в городском поселении Талинка". Ребята выяснили уровень загрязнённости поселковых лесов. Обследовали близлежащий лес, собрали мусор и проанализировать его состав, установили, как и за какое время он разлагается в природе, провели опрос среди учащихся школы на тему загрязнения лесов, наметили пути решения проблемы мусора в лесу, организовали акцию "Здоровый лес – здоровое будущее!".

Фестиваль "Одна планета – одно будущее", Ханты-Мансийск(2022)|Фото: fast.vk.com/vstileeko

Теги: Одна планета – одно будущее, Ханты-Мансийск, фестиваль, Наталья Ларионова



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