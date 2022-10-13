13 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Минфине назвали "риторическим" вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам

В Минфине считают "риторическим" вопрос о том, когда будет возвращена индексация пенсий работающим пенсионерам.

Депутаты Госдумы сегодня попытались добиться от представителей Минфина и Минтруда ответа. "Почему в условиях, когда 300 тысяч молодых людей уйдут по мобилизации, нет индексации пенсий работающим пенсионерам? Кто придет на место молодого сталевара? Ветеран. Но он уже подмигивает и смотрит в сторону серой зарплаты. Эта тема очень волнует людей", - спрашивали сегодня члены комитета ГД по социальной политике у представителей правительства.

Директор департамента бюджетной политики в сфере труда и соцзащиты Минфина РФ Курбан Курбанов ответил: "Вопрос риторический. Такая индексация действительно не предусмотрена".

"Но ведь в 2016 году (во время проведения так называемой пенсионной реформы – прим. ред.) в качестве компромисса было принято решение временно, только временно отойти от индексации работающим пенсионерам! – напомнили депутаты. - Но как быстро все забылось, теперь нам говорят: так это ж вы приняли закон!".

Эта реплика осталась без ответа Минфина и Минтруда.

Теги: минфин, минтруда, госдума, индексация пенсий, работающие пенсионеры



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