13 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: diletant.media

Глава Пентагона намекнул, что Запад не может быстро передать Киеву средства ПВО

Глава Пентагона Ллойд Остин намекнул на то, что Запад не может быстро предоставить Украине средства ПВО из-за нехватки запасов.

"Конечно, это не вопрос отсутствия воли", — заявил Остин Sky News.

Кроме того, высокопоставленный дипломат сообщил телеканалу, что нехватка систем ПВО является ключевым фактором, ограничивающим способность союзников Украины реагировать на потребности Киева, пишет Regnum.

Как сообщалось, США хотят создать на Украине интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, в которой будут сочетаться средства малой, средней и большой дальности. Это позволит закрыть воздушное пространство. Речь идет в первую очередь о NASAMS. Ранее в США заявляли, что планируют передать ВСУ восемь таких установок, причем две – в ближайшее время.

Теги: пентагон, украина, средства пво



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