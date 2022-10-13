13 Октября 2022
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Фото:teleport2001.ru

Приморский губернатор – об уехавших от мобилизации: "Повестка так или иначе их настигнет"

Не желающих служить в ВС РФ россиян, которые уезжают в другие страны, все равно "повестка так или иначе настигнет", считает губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Ранее он сообщал, что в его регионе "ошибочно мобилизовали" около 600 человек.

По словам Кожемяко, сейчас с военкоматами и другими силовыми структурами обсуждается вопрос о призыве уехавших граждан, не снявшихся с воинского учета. "Повестка так или иначе его настигнет, где бы он и сколько не скрывался", - полагает Кожемяко.

"Да, человек может уехать в отпуск. Но если он находится на военно-учётной специальности, то потребуется объяснение со стороны предприятия, что это за шаги такие, когда человек несколько месяцев находится за пределами страны, по сути, скрываясь от воинского учёта. Каковы мотивы его командировки?" – возмущается губернатор.

По мнению Кожемяко, вопрос по тем людям, кто уехал, так или иначе встанет, и "настрой такой у военкоматов и структур есть, но пока не доходят руки".

Теги: олег кожемяко, мобилизация, россияне, военкомат



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