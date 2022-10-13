Instagram* стал доступен без сервисов VPN

Заблокированный в России Instagram (*принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) стал доступен у части абонентов крупнейших отечественных операторов связи – "Билайна", МТС и "Ростелекома".

Это совпало с проведением ремонтных работ Главного радиочастотного центра, подведомственного Роскомнадзору, отвечающего за техническую организацию использования радиочастот в России. Instagram стал открываться без использования VPN-сервисов.

Соцсеть стала доступна 11 октября у некоторых абонентов сотовых операторов МТС и "Билайна", а также пользователей домашнего интернета от "Ростелекома". Открытый доступ к Instagram сохранялся в сетях этих операторов 12 октября, сообщают "Ведомости".