Почти два десятка бизнес-центров Петербурга простаивают на фоне экономической непривлекательности города

Санкт-Петербург становится все менее привлекательным городом для представителей отечественного бизнеса. Об этом свидетельствует беспрецедентное количество пустующих в Северной столице бизнес-центров, освободившихся после ухода ряда иностранных компаний.

По информации СМИ, сегодня в Санкт-Петербурге полностью без арендаторов простаивают 18 бизнес-центров. Также в городе растет количество помещений, где пустует более 50% площадей. Сложившая ситуация в Северной столице, как считают эксперты, носит беспрецедентный характер.

Такое количество свободных пространств объясняется уходом с российского рынка целого ряда иностранных компаний и брендов, что открывает перспективы для развития отечественного бизнеса. Однако предприниматели не спешат занимать освободившуюся нишу в Петербурге, и для этого есть основания. Одной из главных причин непривлекательности Северной столицы для бизнеса, как уже писали СМИ, является неэффективная политика Смольного под управлением губернатора Александра Беглова в части поддержки и взаимодействия с предпринимателями.

Ранее петербургские чиновники заявили о снижении до конца текущего года ставок по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Петербурга, в рамках оказания поддержки бизнеса в условиях санкционного давления. Но такая мера не привлекла потенциальных арендаторов, так как в целом условия для осуществления деятельности в Северной столице остаются невыгодными. В связи с отсутствием адекватной помощи со стороны городских властей ранее многие предприятия малого и среднего предпринимательства (МСП) были вынуждены прекратить сою деятельность, а часть – перейти в Ленинградскую область, где бизнесу предлагают более выгодные условия.

При этом систематическое отсутствие поддержки в Петербурге и необоснованное давление на предпринимательское сообщество уже неоднократно приводило к серьезным проблемам. Так, в разгар пандемии коронавируса Смольный ввел жесткие ограничительные меры, фактические поставившие бизнес города на грань выживания. Несмотря на просьбы и предложения экспертов по спасению отрасли, губернатор Беглов не пошел на компромисс, что в результате привело к закрытию десятков тысяч предприятий МСП и переходу части бизнеса в соседний регион.

Еще одной причиной снижения бизнес-привлекательности Петербурга стала нехватка площадей под производственные объекты, что стало основным препятствием для осуществления деятельности производителей, планировавших заняться импортозамещением в Северной столице. Ситуацию связывают с лоббированием в Смольном интересов девелоперов жилой застройки. Как писали СМИ, представители экспертного сообщества предупреждали о негативных экономических последствиях такой политики для города, однако в администрации Александра Дмитриевича, как показала практика, готовы поступиться интересами петербуржцев ради прибыли отдельных представителей строительного бизнеса.