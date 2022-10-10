10 Октября 2022
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Господдержку аграриев в Новосибирской области увеличат на 686 млн рублей

Племенное животноводство, возмещение стоимости минеральных удобрений, компенсация на технику, улучшение материально-технической базы учреждений ветеринарии – правительство Новосибирской области увеличило финансирование господдержки аграриев по ряду ключевых направлений. Соответствующие изменения в областную программу одобрены 10 октября на заседании регионального правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.

С докладом о внесении изменений в государственную программу Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» на заседании выступил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Он сообщил, что увеличение финансирование предусматривается в рамках двух подпрограмм – «Развитие производства, переработки и реализации сельхозпродукции» и «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий». По первой финансирование увеличено на 579,1 млн рублей, по второй – на 107 млн рублей.

Среди направлений, по которым увеличивается объем финансирования: племенное животноводство, возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота, возмещение стоимости приобретенных семян кукурузы, компенсация части затрат на приобретение технических средств, возмещение части стоимости минеральных удобрений, средств защиты растений, предотвращение возникновения заразных болезней животных, улучшение материально-технической базы учреждений ветеринарии.

сельское хозяйство, молоко, корова, крс, аграрии, комбикорм(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Такая масштабная поддержка, безусловно, способствует более качественному и оперативному проведению всех полевых работ, получению хорошего урожая. Всего же в рамках утвержденной Правительством региона госпрограммы в 2022 году доведено до аграриев нашей области уже более 3,1 млрд рублей – значительно больше, чем годом ранее», – прокомментировал Евгений Лещенко.

Напомним, государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденная постановлением правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п, предусматривает более 40 направлений поддержки сельхозпроизводства.

Теги: поддержка аграриев, андрей травников, минеральные удобрения, животноводство



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