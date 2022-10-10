Молдавия заявила о вторжении в свое воздушное пространство трех российских ракет

Минобороны Молдавии зафиксировало три "воздушные цели", которые сегодня утром (с 8:33 до 9:02) пересекли воздушное пространство республики в направлении Украины. В ведомстве связали это с ракетными ударами по крупным городам Украины, в том числе и находящимся вблизи молдавско-украинской границы.

В сообщении Минобороны Молдавии говорится, что "воздушные цели" были подтверждены и наблюдались также оборонными ведомствами Румынии и Украины.

В ведомстве отмечают, что "цели представляли опасность для инфраструктуры Республики Молдова и, в частности, для гражданских самолетов".

Минобороны республики заявило о внимательном наблюдении за ситуацией в регионе, а также о решительном осуждении действий российской армии.