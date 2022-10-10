10 Октября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото:izvestia.ru

Ишимского подростка, ушедшего из дома вместе с другом, нашли в Омске

Пропавшего в Ишиме 14-летнего подростка нашли живым в Омске. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Подросток ушел из дома по ул. Павлика Морозова, 4 октября. Следственный комитет начал проверку, в ходе которой были опрошены родственники, друзья и знакомые несовершеннолетнего

"Следователями СКР совместно с сотрудниками МО МВД России "Ишимский" организованы мероприятия, в которых местонахождение подростка было установлено в городе Омске вместе с его 16-летним знакомым, сообщение о безвестном исчезновении которого ранее также поступило в следственные органы СКР", - говорится в сообщении.

Подростков вернули в Ишим, с ними поговорили следователи. Противоправных действий в отношении них совершено не было. По итогам проверки будут приняты меры профилактического характера.

Теги: подросток, школьник, мальчик, поиски, Омск, Ишим



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