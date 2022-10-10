В Челябинской области уровень безработицы снизился до 0,84%

В Челябинской области уровень безработицы, по состоянию на 1 октября, составляет 0,84%, сообщили Накануне.RU в Контрольно-счетной палате региона.

За аналогичный период прошлого года он был 1,06%.

В регионе зарегистрировано 15 тыс. 653 безработных, годом ранее этот показатель составлял 19 тыс. 629 безработных. В регионе представлено 41тыс. 269 вакансий.

Коэффициент напряженности составляет 0,50, за аналогичный период прошлого года он был 0,56.