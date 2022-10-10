Бронь от мобилизации от Центробанка не сработала – работников банков призывают

Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился к главе Минобороны Сергею Шойгу. Оказалось, что бронь банковских сотрудников от мобилизации, в отличие от той, что устроило Минцифры, не работает. ЦБ собрал у банков списки сотрудников, обеспечивающих бесперебойную работу финансовой системы, их пребывание на местах критически важно. Списки отправили в военкоматы и Минобороны, но ничего не произошло: сотрудников банков продолжают призывать. По данным "Коммерсанта", многие военкоматы называют списки ЦБ "филькиной грамотой" и не обращают на них внимания.

НСФР просит Минобороны "ускорить процесс утверждения списков сотрудников банков, которым положена бронь от мобилизации, для обеспечения бесперебойного функционирования российской финансовой системы". Списки были переданы Минобороны еще в конце сентября, но воз и ныне там – никто не получил подтверждения брони от призыва.

Издание пишет, что в нескольких банках были мобилизованы ключевые сотрудники IT-отделов, также призывают топ-менеджеров и рядовых сотрудников. В одном крупном банке мобилизовали айтишника с ключевого поста, он не служил и не имеет учетной специальности, ему больше 35 лет.

"Наш зампред обращался и в Банк России, и в Минобороны, доказывал, что сотрудник необходим для поддержания стабильной работы банка, но ничего не помогло, сотрудника не вернули", - рассказал источник в еще одном банке.

"В одном региональном военкомате нам прямо сказали: эти ваши списки — филькина грамота, пока не придет распоряжение от Генштаба, они ничего не значат", - рассказал инсайдер в одном из банков, который подавал в военкомат список сотрудников на бронь от мобилизации.

НСФР также предлагает выдать забронированным сотрудникам документы, которые будут подтверждать их статус и которые можно будет предъявить в военкомате.