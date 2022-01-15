В Чебаркуле мужчина чуть не погиб, упав в глубокий сугроб и пролежав в нем пять часов

В Чебаркуле местный житель едва не погиб, упав в глубокий сугроб и не сумев самостоятельно выбраться. Он пролежал в снегу несколько часов, пока его не отыскали полицейские.

Ночью в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ее 53-летний сын не вернулся домой после того, как ушел из кафе, где отмечали день рождения его сестры.

"Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции, приступившие к розыску мужчины, установили, что он покинул семейное торжество не менее пяти часов назад и, отказавшись от услуг такси, направился домой пешком. Однако вскоре он перестал отвечать на телефонные звонки родственников", - сообщили в полицейском главке Челябинской области.

Через час после того, как правоохранительные органы начали розыск пропавшего, мужчину удалось найти примерно в 600 метрах от кафе в сугробе. У пострадавшего было переохлаждение, он уже не мог говорить.

Мужчину госпитализировали, медики диагностировали у него обморожение лица и конечностей.

Выяснилось, что мужчина шел домой по темноте, упал в сугроб и не смог самостоятельно подняться. В снегу он пролежал около пяти часов. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Сотрудникам полиции, разыскавшим мужчину, объявили благодарность.