В Чебаркуле мужчина чуть не погиб, упав в глубокий сугроб и пролежав в нем пять часов

15 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
сугроб (2010) | Фото: Накануне.RU

В Чебаркуле мужчина чуть не погиб, упав в глубокий сугроб и пролежав в нем пять часов

В Чебаркуле местный житель едва не погиб, упав в глубокий сугроб и не сумев самостоятельно выбраться. Он пролежал в снегу несколько часов, пока его не отыскали полицейские.

Ночью в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ее 53-летний сын не вернулся домой после того, как ушел из кафе, где отмечали день рождения его сестры.

"Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции, приступившие к розыску мужчины, установили, что он покинул семейное торжество не менее пяти часов назад и, отказавшись от услуг такси, направился домой пешком. Однако вскоре он перестал отвечать на телефонные звонки родственников", - сообщили в полицейском главке Челябинской области.

Через час после того, как правоохранительные органы начали розыск пропавшего, мужчину удалось найти примерно в 600 метрах от кафе в сугробе. У пострадавшего было переохлаждение, он уже не мог говорить.

Мужчину госпитализировали, медики диагностировали у него обморожение лица и конечностей.

Выяснилось, что мужчина шел домой по темноте, упал в сугроб и не смог самостоятельно подняться. В снегу он пролежал около пяти часов. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Сотрудникам полиции, разыскавшим мужчину, объявили благодарность.

Теги: сугроб, обморожение, переохлаждение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 338

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети