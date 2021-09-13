Прокуратура проверяет сведения о долгах по зарплате в Объединенном музее писателей Урала

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о невыплате зарплаты.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, из СМИ стало известно, что сотрудникам Объединенного музея писателей Урала, который является муниципальным учреждением культуры, не в полном объеме выплачена заработная плата. Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав работников, в том числе в части начисления стимулирующих выплат.

Также будет устанавливаться соблюдение сроков перечисления заработной платы. По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования для восстановления трудовых прав сотрудников учреждения культуры.

Недавно стало известно, на что хватает зарплаты жителям Свердловской области. По данным регионального управления статистики, большую часть своих доходов уральцы тратят на оплату коммунальных расходов и покупку еды.