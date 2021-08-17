Катастрофа Ил-112В в Подмосковье: погибли все три члена экипажа

Пилот опытного образца Ил-112В и два других члена экипажа, находившиеся на борту во время тренировочного полета в подмосковной Кубинке, по предварительным данным, погибли при крушении самолета.

За штурвалом был летчик-испытатель, герой России Николай Куимов, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подробности происшествия уточняются. Для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия", - говорится в сообщении ОАК (производитель Ил-112В).

Между тем, на видео, снятом очевидцем, видно, что перед крушением у самолета загорелся правый двигатель, затем борт совершает маневр, похожий на разворот, переворачивается и падает в лес.

На Ил-112В устанавливаются двигатели семейства ТВ7-117, разработанные компанией "Климов" (входит в ОДК, ОДК входит в Ростех).