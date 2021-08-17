17 Августа 2021
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Происшествия Московская область
Момент падения Ил-112В в Подмосковье. (2021) | Фото: Telegram-канал Baza

Катастрофа Ил-112В в Подмосковье: погибли все три члена экипажа

Пилот опытного образца Ил-112В и два других члена экипажа, находившиеся на борту во время тренировочного полета в подмосковной Кубинке, по предварительным данным, погибли при крушении самолета.

За штурвалом был летчик-испытатель, герой России Николай Куимов, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подробности происшествия уточняются. Для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия", - говорится в сообщении ОАК (производитель Ил-112В).

Момент падения Ил-112В в Подмосковье.(2021)|Фото: Telegram-канал Baza

Между тем, на видео, снятом очевидцем, видно, что перед крушением у самолета загорелся правый двигатель, затем борт совершает маневр, похожий на разворот, переворачивается и падает в лес.

На Ил-112В устанавливаются двигатели семейства ТВ7-117, разработанные компанией "Климов" (входит в ОДК, ОДК входит в Ростех).

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Теги: ил-112в, катастрофа, двигатель



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