Профсоюз работников транспорта намерен подать в суд за отстранение невакцинированных работников

Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта намерен подать коллективные иски к московскому метро и Мосгортрансу из-за отстранения невакцинированных сотрудников от работы. Иск поддержит КПРФ. Об этом заявил председатель профсоюза Юрий Дашков, сообщают "Открытые медиа".

На днях появилась информация о массовых увольнениях в метро и других транспортных предприятиях сотрудников, не желающих вакцинироваться. Дептранс заявил, что это не так и он будет судиться с источником информации.

Дашков заявил о том, что сотрудникам раздали обязательство о выполнении постановления главного санврача в качестве приложения к трудовому договору, требуя его подписать и выполнить, а несогласных отстраняют от работы с 15 июля (этот срок указан в постановлении главного санврача Москвы для введения первой дозы). Он сказал, что в профсоюз обратились уже 10 таких человек.

Он написал письмо на имя лидера КПРФ Геннадия Зюганова с просьбой о помощи. В партии пообещали поддержать граждан. Депутат КПРФ Денис Парфенов заявил, что требования работодателей незаконны.

Мы уже писали о том, что отстранение тех, кто не входит в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 №825, незаконно. А работников транспорта и вообще сферы услуг там нет. Согласно ч.1 п. 6 ст. 51 Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", главные санврачи действительно могут вынести постановления о временном отстранении от работы определенных категорий граждан. Но они этого пока не сделали, а если и сделают, то это будет касаться только "лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или производства". То есть только заболевших или тех, у кого положительный тест, сделанный, естественно, за счет работодателя.

По закону сейчас временно отстранить от работы могут только тех, кто входит в перечень Правительства. Это работники здравоохранения, образования и некоторые редкие профессии. Причем это касается только тех регионах, где санврачи объявили обязательную вакцинацию. Власти же призывают нарушать законодательство и отстранять всех, кого указали санврачи в своих постановлениях.