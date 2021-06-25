Как в приемной "Единой России" испугались граждан, явившихся по призыву партии приносить свои предложения

В Москве начала работу Общественная приемная "Единой России" (ЕР). И на ее открытие, как и призывали в партии, явились сотни людей, недовольных происходящим в стране и столице. Но самое интересное то, что в приемной, а может, и повыше, похоже, оказались очень недовольны тем, что народ воспринял призыв всерьез и посмел явиться, чтобы высказать все, что думает о политике властей.

Накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что обновленный состав "Единой России", идущий на парламентские выборы готов к активной и плодотворной работе с гражданами и для этого начинает работу Общественная приемная в Москве на Покровке, 47. "Сюда может прийти любой москвич со своими идеями, предложениями в программы кандидатов и проблемами. Надеюсь, что программа, с которой московское отделение ЕР пойдет на выборы, будет народной", – заявил он.

Зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщил, что в новой приемной граждан будут принимать депутаты всех уровней и профессиональные юристы, а еженедельно будут устраиваться брифинги с отчетом о работе. Будет обеспечено всестороннее и полное рассмотрение всех предложений и жалоб. "Нарушенные права граждан должны быть восстановлены, а по каждому вопросу необходимо добиться справедливого решения. Никакие отписки и формализм недопустимы", – отметил Выборный.

Общественные и родительские организации решили воспользоваться таким случаем и явиться в приемную. Общественный уполномоченный по защите семьи (ОУЗС) призвал приходить и подготовил обращение по поводу цифровых экспериментов над образованием "и спасти новое поколение от безумной цифровой дебилизации, гаджетизации и приватизации общедоступного государственного образования "Сбером" Германа Грефа и прочими прозападными глобальными корпорациями".

В обращении, например, напоминается, что постановление о запуске вместо традиционного образования цифровой образовательной среды (ЦОС) на официальном сайте властей regulation.gov получило более 54 тыс. голосов "против" при нескольких сотнях "за". То есть 99% проголосовавших против ЦОС, но на мнение граждан наплевали, а эксперимент был запущен. Кроме того, к 2030 году каждый школьник должен иметь цифровой профиль на платформе ЦОС, а почти все задания будут в электронной форме для проверки искусственным интеллектом. Вместо оценок и экзаменов будет введен личный образовательный рейтинг обучающегося. "Фактически государство выталкивается из сферы образования и подменяется частными электронными платформами". Все это навязывается в условиях, когда здоровье детей и так неважное, а цифровизация еще и оказывает дополнительный вред: для зрения, осанки, мыслительной деятельности, психики, двигательной активности. Санэпидтребования по ЦОС отсутствуют, в действующих СанПиНах гигиенические требования к ее элементам подробно не расписаны, то есть внедрение ЦОС является заведомо опасным экспериментом с очевидными рисками для школьников.

Возмущены в ОУЗС и тем, что недавно министр цифрового развития Максут Шадаев публично заявил, что у государства нет денег на школы и учителей - только на цифровизацию. В обращении перечислен ряд требований касательно безобразий в образовании.

В последние дни к готовящейся акции добавилась и новая тема - это принудительная вакцинация препаратами, которые находятся в стадии клинических испытаний. То есть, строго говоря, принуждение к участию в медицинских экспериментах. Эту тему взяли на вооружение активисты общественной организации "Иммунный ответ", пришедшие к приемной в майках с шестиконечной желтой звездой. В нацистской Германии и на оккупированных территориях евреев обязывали нашивать на одежду желтую звезду ("звезду позора"), являвшуюся основанием для их сегрегации и поражения в правах. Сегодня таким признаком рискует стать отказ от вакцинации.

Всего к приемной ЕР пришли несколько сотен человек. Интересно, что вначале полицейский подозвал к себе координатора Александру Машкову-Благих и потребовал, чтобы не было одинаковых маек, так как это получается массовым мероприятием, а они в Москве запрещены. Люди стали возмущаться требованием к одежде, напомнив, что они явились по призыву самой партии.

"Мы сообщили, что власть Собянина еще не настолько могущественна, чтобы одевать-раздевать людей. И мы, кстати, здесь, чтобы этого не произошло", - написала Машкова-Благих.

После этого полицейский удалился на совещание с начальством и, не получив новых указаний, вновь превратился в наблюдателя, пишет РИА "Катюша". "Полиция с кем-то разговаривала, но Собянин указ по одинаковой одежде выпустить не успел, и она уже просто тусила рядом", - иронизирует Машкова-Благих.

Издание отмечает, что ошарашенная приходом граждан администрация приемной не спешила открывать людям двери, "внезапно озаботившись социальной дистанцией и предложив гражданам проходить по одному". Получаса к избирателям вообще никто не выходил, зато было видно, что за ними, как из бункера, наблюдают из окон верхних этажей.

"Единая Россия резко закрыла двери приемной. Если до этого в отделение шлялись туда-обратно, то что-то произошло, и у них началась социальная дистанция. На улице 35+, нас запускают по одному, вся охрана около дверей. Мы предлагаем выйти и взять наш наказ! Просто все очень странно - граждан зовут, но им не рады, как так?" - написала координатор акции.

Затем внезапно начались провокации. В буквальном смысле из кустов выскочил неизвестный, который схватил пакеты с оставшимися на лавочке майками и стал удирать. Другой продрался ко входу в здание и начал задавать провокационные вопросы, затем закричал, что у него украли телефон и начал звать полицию (видимо, расчет был сделан на то, чтобы разогнать граждан). Люди закричали: "Позор!"

В конце концов из приемной вышел представитель партии власти, согласившийся принять обращения одним пакетом, что и произошло. После акции Машкова-Благих заявила, что тему принуждения к вакцинации еще предстоит поднять на прямой линии президента.

Телеграм-канал "ДУМАем" назвал состоявшуюся акцию первым опытом самообъединения граждан против принудительной вакцинации и "сильным креативным ходом".

"Любая попытка силовой нейтрализации таких мирных, но массовых обращений в приемную партии ЕР публично и негативно отразится на ее репутации", - пишет канал.

Самым главным и показательным в прошедшей акции стало то, как в приемной ЕР приняли граждан. Да, людей никто не разгонял, но их просто не приняли, хотя сами же призвали приходить и передать властям наказ. Какая заинтересованность в диалоге с избирателями перед выборами! И что же? Когда люди пришли, их сочли "не теми" и закрыли перед ними двери, пытаясь избежать встречи. Похоже, что если бы не решение каких-то начальников, позволивших-таки людям передать свои обращения, то двери из приемной так и не открылись бы. Может, пора уже партии власти перестать так бояться народа, от имени которого она выступает?