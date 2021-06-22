22 Июня 2021
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Росстат: долги по зарплате в России достигли 1,5 млрд рублей

Долги по заработной плате в России на 1 июня достигли 1 млрд 585,5 млн руб.

За май этот показатель увеличился на 2,2%.

Этому предшествовало снижение на 10,3% в апреле, на 4,1% в марте, на 3,6% в феврале и рост на 15% в январе текущего года.

Больше всего долгов в обрабатывающих отраслях 41,0%. В строительстве 26,4%, в сельском хозяйстве - 8,4%, а в транспорте 6,0%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, просроченная задолженность имеется перед 24,6 тыс. человек.

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Теги: Росстат, зарплата, долги



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