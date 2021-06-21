Тяжелоатлет из Новой Зеландии сменил пол и теперь выступит в женском разряде на Олимпиаде в Токио

21 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт За рубежом
Штангистка-трансгендер Лорел Хаббард (2021) | Фото: AFP 2021 / ADRIAN DENNIS

Тяжелоатлет из Новой Зеландии сменил пол и теперь выступит в женском разряде на Олимпиаде в Токио

Тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии станет первой трансгендерной спортсменкой, которая выступит на Олимпийских играх. Сегодня стало известно, что 43-летняя Хаббард вошла в национальную сборную.

До 2013 года, когда Хаббард совершила переход, спортсменка выступала в мужских соревнованиях.

Международный олимпийский комитет разрешает трансгендерным спортсменам участвовать в Олимпийских играх, но в 2015 году было введено правило, согласно которому спортсмены, ставшие из мужчин женщинами, должны сдать анализ и продемонстрировать пониженный уровень тестостерона. Он должен сохраняться таким на протяжении 12 месяцев перед соревнованиями, передает Kyodo.

Несмотря на устранение всех препятствий для получения права на участие в Играх, Хаббард столкнулась с критикой со стороны спортсменок из других стран и медиков, которые утверждали, что у тяжелоатлетки все равно будет преимущество.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: трансгендер, олимпиада, тяжелоатлет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети