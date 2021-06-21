Тяжелоатлет из Новой Зеландии сменил пол и теперь выступит в женском разряде на Олимпиаде в Токио

Тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии станет первой трансгендерной спортсменкой, которая выступит на Олимпийских играх. Сегодня стало известно, что 43-летняя Хаббард вошла в национальную сборную.

До 2013 года, когда Хаббард совершила переход, спортсменка выступала в мужских соревнованиях.

Международный олимпийский комитет разрешает трансгендерным спортсменам участвовать в Олимпийских играх, но в 2015 году было введено правило, согласно которому спортсмены, ставшие из мужчин женщинами, должны сдать анализ и продемонстрировать пониженный уровень тестостерона. Он должен сохраняться таким на протяжении 12 месяцев перед соревнованиями, передает Kyodo.

Несмотря на устранение всех препятствий для получения права на участие в Играх, Хаббард столкнулась с критикой со стороны спортсменок из других стран и медиков, которые утверждали, что у тяжелоатлетки все равно будет преимущество.