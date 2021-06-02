02 Июня 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Правительство сократит перечень российских моногородов

Правительство России намерено пересмотреть перечень моногородов. Многие из них уже перестали быть таковыми, сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева в интервью РИА Новости.

"Вопрос о пересмотре перечня стоит давно. Эту работу проводит министерство экономического развития. Мы будем работать по тому перечню, который определит правительство", - сказала Макиева.

По словам эксперта, многие моногорода перешли "от зависимости к устойчивому развитию".

Сейчас моногородами считаются населенные пункты, в которых от 20% трудоспособного населения занято на одном, градообразующем предприятии. Пересмотр перечня таких российских городов обсуждается уже несколько лет. Весной этого года в Совете Федерации предложили уменьшить число моногородов с 319 до 200.

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Теги: моногород, минэкономразвития, правительство



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