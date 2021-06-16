16 Июня 2021
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Общество Москва Московская область
вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Москве и Подмосковье вводят обязательную вакцинацию работающего населения

Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Градоначальник подписал указ, согласно которому до 1 июля будет создана необходимая информационная система, "позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением".

Мэр добавил, что ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. За последние сутки умерло больше 70 человек.

По словам Собянина, прививаться или нет – личное дело каждого, но до тех пор, "пока ты сидишь дома или на даче". "Если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался", - резюмировал мэр Москвы.

Руководители организаций должны будут привить 60% своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Вакцинироваться необходимо будет работникам сферы торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащим.

Московская область также вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Напомним, в конце мая Владимир Путин заявлял о том, что вводить обязательную вакцинацию "нецелесообразно и нельзя".

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Теги: москва, вакцинация



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