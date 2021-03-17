"Нам нечем платить кредиты и за ипотеку": водители "скорой помощи" Екатеринбурга заявляют о долгах по зарплатам

В Екатеринбурге снова возникли задолженности по зарплатам перед водителями "скорой помощи". О проблемах Накануне.RU сообщили сотрудники подстанции скорой помощи № 3, расположенной на улице Машиностроителей, на условиях анонимности.

По словам собеседника нашего СМИ, якобы задолженности существуют перед всеми сотрудниками подстанций, находящихся в ведении ООО "Феникс-Логистика". Свои кровно заработанные деньги, по его данным, недополучили 70 человек.

"Зарплату не платят месяц. За февраль мы ничего не получили. Перед нами сейчас задолженности от 10 до 18 тыс. руб. Нам нечем платить кредиты и за ипотеку. Уведомлений нам никаких не присылали. Мы звонили в бухгалтерию, но ничего определенного не услышали", - поведал собеседник.

Ранее стало известно о том, что договор на аутсорсинг между ООО "Феникс-Логистика" и региональным минздравом не будет продлен. С 1 апреля подстанции вернутся в ведение бюджетного учреждения СМП.

Водители опасаются, что с ними рассчитаются лишь после того, как они сдадут свои автомобили.

Однако в пресс-службе минздрава Свердловской области опровергли информацию об имеющихся задолженностях. "Зарплата во всех медицинских организациях выплачивается в полном объеме. Если же есть такие задолженности по зарплатам, то пусть водители пишут обращения в министерство здравоохранения. Жалоб от сотрудников подстанции имени В.Ф, Капиноса в Екатеринбурге у нас нет", - заявил начальник пресс-службы Константин Шестаков.