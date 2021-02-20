Определены три фаворита в гонке за кресло мэра Сургута

Конкурсная комиссия определила троих финалистов, претендующих на пост главы Сургута. Их отобрали из пяти кандидатов по итогам собеседования, которое проходило сегодня.

До финала из 30 человек дошли трое: это замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин, депутат думы ХМАО Андрей Филатов и сотрудник контрольно-счетной палаты Сургутского района Алла Сыч. Мэра выберут депутаты городской думы на заседании 27 февраля.

К последнему, финальному этапу конкурса допущены депутат окружной думы Андрей Филатов, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин, ведущий инженер компании "Россети Тюмень" Артур Романов, специалист контрольно-счетной палаты Сургутского района Алла Сыч и бизнесмен Геннадий Знобищев.

По мнению наблюдателей, наиболее реальные шансы на победу сохраняет депутат думы Югры Андрей Филатов. Эксперты указывают, что это единственный кандидат, который начал активно готовить свою программу по развитию города. Претендент уже провел встреч с городской общественностью и в короткие сроки смог объединить вокруг себя городские элиты. Судя по всему, как раз после появления в списке реального кандидата от своих политических амбиций отказались другие более-менее узнаваемые участники первого конкурса.

Отметим, что желание участвовать в первом конкурсе выразили больше 60 человек, но состязание, которое в СМИ шутливо называли "конкурсом красоты", было сорвано, многие не смогли даже правильно оформить документы. Второй конкурс собрал в два раза меньше претендентов, и это может означать, что вместо популизма и хайпа он становится соревнованием уже реальных программ. По мнению сургутян, городу нужен опытный, энергичный и компетентный управленец, которого поддержат местные элиты и общественность и который сможет решить наболевшие проблемы города.